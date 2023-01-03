هاجر الشرنوبي تكشف عن موعد حفل زفافها

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن موعد حفل زفافها على المنتج أحمد الجابري، بعد أيام من عقد قرانهم الذي تم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

قالت هاجر لـ«الوطن»، إن حفل الزفاف لن يقام قبل شهر رمضان الكريم، حيث أنها ما زالت فى اتفاقات مع زوجها على تحديد الموعد النهائي، المكان لكي يتم دعوة الضيوف للحفل، خاصة أن عقد القران لم يتم دعوة عدد كبير فيه.

عقد القران، كان حضر فيه عدد كبير من النجوم من بينهم سهير رمزي وفردوس عبد الحميد ووفاء عامر، المخرج محمد فاضل وليلى عز العرب ومحمود عبد المغني.

حققت هاجر الشرنوبي، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل «الضاحك الباكي»، التي كانت تدور أحداثه حول تناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

أبطال مسلسل الضاحك الباكي

شارك في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي»، عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفي شوقي، محمد صلاح أدم، أحمد علي، أحمد السلكاوي، عبد الله عبد الغني، هاني شو، أسماء الباجوري.