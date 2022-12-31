الصور الأولى من عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي

بدأ منذ قليل، التحضير لعقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي، على المنتج أحمد الجابري، في أحد مساجد القاهرة، إذ قام العروسان بعمل جلسة تصوير في ساحة المسجد.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء والأقارب على التواجد مع العروسين لمشاركتهما في احتفالية كتب الكتاب، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من فنان خلال الساعات القليلة المقبلة.

هاجر الشرنوبي تنتظر عرض مسلسل وبينا ميعاد

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة هاجر الشرنوبي، عرض مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي ينطلق على قناة dmc، غدا، في الثامنة مساء، وتدور أحداثه حول عائلتين هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات.

ويشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي، أسامة الهادي، خالد أنور، نادية رشاد، كنزي رماح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.