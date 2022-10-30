ريم مصطفى بطلة «سر السلطان» في رمضان 2023

تخوض النجمة ريم مصطفى تجربة درامية جديدة ومختلفة خلال مسلسل «سر السلطان» والمستوحى من رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية الأولى في العمل، و بدأت تصوير مشاهدها منذ أيام.

وجاءت موافقة ريم مصطفى على «سر السلطان» بعد تجربتها الكوميدية في مسلسل «طير بينا يا قلبى» الذى انتهى عرضه الأسبوع الماضي على قناة ON وحقق نجاحاً لافتا مع الجمهور، لتقرر بعدها دخول تحد جديد ومختلف تماماً في «سر السلطان» الذى يعد من الأعمال الضخمة والمرتقبة فى شهر رمضان 2023 لطبيعته المختلفة.

أبطال مسلسل «سر السلطان»

مسلسل «سر السلطان» إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

آخر أعمال ريم مصطفى

وكان آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل «طير بنا يا قلبي» والذى شارك في بطولته بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ريهام محيى، محمد المغربي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.