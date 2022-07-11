مصرع لص إثر سقوطه من الطابق السادس في العمرانية.. «كان بيسرق شقة»

سقط لص من الطابق السادس أثناء سرقته شقة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفى مسجل خطر، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بسقوط شخص من علو، ووفاته بمنور عقار في شارع السلام.

كسور في الجسم

وانتقل المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إلى محل الواقعة، وتبين أن العقار مكون من 6 طوابق، وعُثر بالمنور على شاب في أوائل العشرينيات متوف إثر إصابته بكسور متفرقة، وعُثر بين ملابسه على بطاقة أحد الأشخاص.

وبسؤال قاطني العقار تبين أن البطاقة خاصة بالساكن في الطابق الأخير، وأن شباك المنور كان مفتوحا، وعُثر على سطح العقار على حقيبتي سفر تحوي أجهزة محمول.

تشريح الجثة

وباستدعاء الساكن تبين عدم تواجده، وتم الاتصال به، وتبين أنه مسافر إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لقضاء إجازة العيد، وتم تحديد هوية المتوفى، وتبين أنه مسجل خطر.

وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة.