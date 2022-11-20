مصرع شخص غرقا أثناء مطاردة «لص» في دمياط

صراخ واستغاثات فَزِع لها مرافقو المرضى بإحدى مستشفيات مدينة دمياط، إذ تفاجأ الحضور بلص يسرق الهواتف الجوالة وبعض أغراض المواطنين، ولسوء حظه هاجمه بعض الأشخاص، لكنه استقل دراجة نارية ولاذ بالفرار وبحوذته المسروقات، وتبعه مواطن يعمل استورجي وبالقرب من مياه مسطح مائي ألقى اللص بنفسه في المياه محاولا الهرب، إلا أن الاستورجي قفز خلفه، فلفظ أنفاسه الأخيرة غريقا.

مصرع استورجي أثناء مطاردة لص

تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يعمل استورجي يدعى «رشدي.ي»، وأفادت التحريات الأولية بعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، أن شخصا «لص» تعمد سرقة دراجة نارية بجوار المستشفى، وبعض أغراض المواطنين في مستشفى بمنطقة الأعصر بدمياط ولاذ بالفرار، إلا أن مواطنا آخرا تبعه وعندما لحق به، وجد اللص ألقى بنفسه في مياه مسطح مائي فتبعه إلا أنه مات غريقًا، وأمسك الأهالي باللص.

فرق الإنقاذ النهري تنتشل جثمان الاستورجي

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما جرى ضبط اللص وانتشل فرق الإنقاذ النهري جثمان المواطن الذي حاول ضبط اللص والتحفظ عليه بمستشفى دمياط المركزي، لحين التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.