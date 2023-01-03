تشييع جثمان طالب «طب بنها».. لقي مصرعه في حادث سير

شيّع العشرات من أهالي قرية «السيفا» بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان أحمد إبراهيم حظ، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، والذي لقي مصرعه إثر حادث تصادم.

وعقب الجنازة تلقت الأسرة العزاء في الفقيد في سرادق أقيم بالقرية، وسط انهيار أفراد أسرة الراحل وذهولهم لوفاته بعد 50 يوما من وفاة والدته، ما تسبب في حزن الأهالي وزملاء الطالب الراحل.

مصرع طالب طب في تصادم طوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية على طريق طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة أحمد إبراهيم حظ، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، وجرى احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى اليوم بعد احتجازه 5 أيام بالمستشفى.

وفي سياق متصل، أكد أهالي قرية السيفا، مسقط رأس الفقيد، أنه لحق بوالدته التى توفيت منذ 50 يومًا، وهى المعلمة هدى الجوهري، معلمة أجيال وكانت جنازتها مهيبة شارك فيها الكبير والصغير بالقرية وكذلك طلابها بالمدرسة، ليذهب إليها، داعيا الله له بالرحمه والمغفرة.

رئيس جامعة بنها ينعي فقيد طب بنها ضحية تصادم طوخ

ونعى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وفاة الطالب أحمد إبراهيم حظ بالفرقة الرابعة بكلية طب بنها، وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها الشديد وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.