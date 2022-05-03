«طوخ» تبكي فقيدها.. تشييع طالب لقي مصرعه أثناء عودته من عزاء زميله

استقبلت أسرة الطالب «هشام علي عبد المعبود»، ابن قرية «الرجالات»، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ضحية حادث تصادم الطريق الزراعي بقها، نبأ وفاته بصدمة كبيرة، حيث لقي مصرعه أثناء عودته إلى قريته، بعد أداء واجب العزاء في أحد زملائه، رحل مؤخراً في محافظة الغربية.

توافد المئات من أهالي قرية «الرجالات» لتقديم العزاء في الفقيد، وقدموا التعازي لوالده، الدكتور علي عبد المعبود، وكيل كلية العلوم بجامعة بنها، وإلى أفراد أسرته، وسط حالة من الحزن خيمت على القرية بالكامل، على فراق الطالب الذي لقي مصرعه أمس الاثنين، أول أيام عيد الفطر، أثناء عودته من عزاء أحد أصدقائه في محافظة الغربية.

تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن جثمان الطالب الفقيد اليوم الثلاثاء، حيث جرت مراسم الدفن والعزاء بمشاركة عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

الطالب الضحية كان حزيناً على صديقه الراحل

وقال مقربون من الأسرة إن الفقيد كان حزيناً قبيل الحادث على صديقة، الذي توفى بشكل مفاجئ في قرية «ميت بدر حلاوة»، بمحافظة الغربية، وأصر على تقديم واجب العزاء فيه مع بعض زملائه، وخلال عودته من محافظة الغربية، تعرض لحادث تصادم، وتوفى في الحال ليلحق بزميله الراحل.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً حول الواقعة وتفاصيل وفاة الطالب «هشام علي عبد المعبود»، بجانب تفاصيل 3 حوادث شهدتها محافظة القليوبية اليوم، أسفرت عن إصابة 16 شخصاً في كل من بنها وقليوب.

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حزن بين أهالي قرية «الرجالات»

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «الرجالات»، على مصرع الطالب هشام علي عبد المعبود، وتوافدوا على عزاء الفقيد، مؤكدين أنه كان أحد شباب القرية المعدودين، وكان يفصله عن التخرج أيام قليلة، حيث كان في السنة النهائية، وكان يستعد لحفل التخرج، وفي أول أيام العيد توفى صديق له في محافظة الغربية، فتوجه إلى أسرته لتقديم واجب العزاء، وكان في شدة الحزن عليه، وخلال عودته تعرض لحادث عند مدينة قها، ولقي مصرعه في الحال، ليلحق بزميله الراحل.

دفتر عزاء بمواقع التواصل الإجتماعي

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في الطالب الفقيد، حيث نعاه الكثيرون من أصدقائه ومعارفه، مؤكدين أنهم يحتسبونه شهيداً عند الله، بينما كتب آخرون «ميغلاش على اللي خلقه».

من جانبه، تقدم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وقيادات الجامعة، بخالص العزاء إلى الدكتور علي عبد المعبود، وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، لوفاة ابنه في الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.