وزير التعليم: تطبيق المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدى جاهزية المدارس، لتنفيذ المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة بنسبة الـ«25%» الثالثة، المقرر تنفيذها بداية الفصل الدراسي الثاني، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والرياضة، موجهًا المديريات التعليمية، بتقديم تقرير مصور وتقييم التجربة بمختلف المدارس، التي تم فيها تطبيق يوم الأنشطة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية، بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2022/ 2023، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

وطالب الوزير مديري المديريات، بإعداد كشوف ببيانات الطلاب المتفوقين رياضيا وفنيًا وثقافيًا، وتم اكتشاف تفوقهم بعد تطبيق يوم النشاط بالمدرسة، كما وجه مسئولي الأنشطة ومسئولي العلاقات العامة بالإدارات والمديريات، لمتابعة الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز دولية لتكريمهم بديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بصدد تدشين مبادرة «إحياء المسرح المدرسي»، بهدف اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم.

كما أكد الوزير، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالحماية الاجتماعية، للفئات الاولى بالرعاية والتي تعد أحد أهم اهداف مبادرة «حياة كريمة»، موجها كل المديريات التعليمية، بتيسير كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة في قطاع التعليم، وموافاة الوزارة بتقرير عن تنفيذ المبادرة بكل مديرية.

وشهد الاجتماع، استعراض جهود الوزارة فى إطار مشروع حياة كريمة، حيث تم تنفيذ عدد 2432 مشروعا بواقع 25 ألف فصل بين إنشاء وصيانة.

واستعرضت ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية بمؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة في تطوير المدارس بالمحافظات التي تتضمنها المبادرة، مشيرة إلى تطوير 100 معمل حاسب ألي على مستوى الجمهورية، بجانب توعية أولياء الأمور والمعلمين بنظام التعليم الجديد، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع هيئة «جايكا»، لتطبيق تجربة المدارس اليابانية داخل مدارس قرى حياة كريمة، فضلا عن تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية.