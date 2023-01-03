«الأرصاد»: أمطار الغد ستكون أقل شدة من اليوم وأمس

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام هيئة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنّه في مثل هذا التوقيت من كل عام، نشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهو ما حدث اليوم وأمس، حيث تجاوزت المتوسطة على الإسكندرية والبحيرة وبعض مناطق وسط سيناء.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: "كان هناك سقوط أمطار على باقي محافظات الوجه البحري، والامطار من خفيفة إلى متوسطة، وكان هناك بعض السحب الرعدية متفرقة من هذه المناطق، وبخاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".

وتابع أن أمطار الغد ستكون أقل حدة من اليوم، وستكون من خفيفة إلى متوسطة فقط، ولن تكون رعدية، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ولكن بفرص خفيفة، ونسبة الامطار المتوقعة على القاهرة الكبرى لن تتجاوز نسبتها 40%، مع استمرار تساقط الأمطار على المناطق الساحلية والكثافة ستكون أقل غزارة من اليوم.

واوضح: «في الأيام المقبلة، من المتوقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية وستكون أقل شدة من الامطار التى ستسقط غدا، وستكون خفيفة ومتوسطة».