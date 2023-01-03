أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء.. تتراوح شدتها بين 30 و50%

كشفت الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأربعاء الموافق 4 يناير، والتي تتساقط في عدة مناطق بنسب تتراوح بين 50% وحتى 30%.

أضاف خبراء الأرصاد، بشأن أماكن سقوط الأمطار غدًا بأنها ستصل حدتها بين خفيفة إلى متوسطة ونسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

أوضحت الأرصاد أن غدا ستشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

ذكرت أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربي وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد في وقت سابق عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار.

ويسود غدًا الأربعاء طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وطقس دافئ ومعتدل على جنوب البلاد، مع استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.