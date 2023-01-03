رفع حالة الطوارئ بالقاهرة للتعامل مع سقوط الأمطار

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

ووجهت بسرعة إخطار كل الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لحدوث أزمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

انتشار سريع

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع بالتنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي جرى وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جهة أخرى، شدد المحافظ على التأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

تطهير بالوعات

وأكد محافظ القاهرة وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء، للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة.