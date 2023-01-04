مصطفى حجاج يكشف تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده: هاني محروس أول مَن هنأني

احتفل الفنان مصطفى حجاج منذ يومين بعيد ميلاده مع احتفالات العام الجديد 2023 وكشف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن كيفية احتفاله بعيد ميلاده ومن أول المهنئين له.

وقال الفنان مصطفى حجاج إنه لم يعتد منذ صغره على الاحتفال بعيد ميلاده وأنه منذ سنوات طويلة يقضيه في الاحتفالات الخاصة برأس السنة لأنه يتوافق مع نفس اليوم الخاص بهذه الاحتفالات.

احتفال مصطفى حجاج بعيد ميلاده

وكشف حجاج بأنه هذا العام احتفل به أيضا خلال لقائه مع الجمهور فى الاحتفالات التى أحياها، وأن أول المهنئين له هذا العام هو المنتج هاني محروس الذي يعتبره شقيقه الأكبر وهو أكثر شخص قريب منه وصاحب فضل كبير عليه، بحسب قوله.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «حب مين» والتى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وماستر هاني محروس.