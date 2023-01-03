«اعرف حقك».. هل يمكن حبس الضامن إذا تخلف صاحب القرض عن السداد؟

يلجأ العديد من المواطنين للحصول على قرض من البنك لعبور أزمة مالية، لكن المؤسسة المصرفية تضع شروطها للحفاظ على السيول والتدفقات النقدية بها، وتفرض وجود ضامن، حتى إذا تقاعس صاحب القرض عن سداد الديون، فحينها يعرض الضامن للمساءلة القانونية، فهل يجوز حبس الضامن؟.

هل يجوز حبس الضامن

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن» إن قانون العقوبات وضع شرط وجود ضامن بعدة شروط منها ألا يقل عمره عن 18 سنه، ولا يزيد عن 65 سنة، وأن يكون مصري الجنسية،وله دخل ثابت ومثبت بخطاب من جهة العمل الخاصة به، وبراءة ذمته المالية من البنك، وألا يكون قد سبق عليه بالحكم في أي قضية مخلة بالشرف، ويطلب البنك من المقترض إحضار الضامن.

يجوز حبس الضامن

وأشار المحامي إلي أن القانون أوضح أنه يجوز حبس الضامن لأنه يتحمل مسؤولية مثل صاحب القرض، وحالة عدم سداد الأموال التي عليه سواء، كان شيك أو عدم وجود رصيد له، أو حدث خلل في عقد الاتفاق، يقوم البنك فورًا بمطالبة الضامن بالسداد، وفى حالة عدم السداد تقع عليه العقوبة وفقًا لما ينص عليه القانون في حالته.