أحمد موسى: مجلس النواب تحدث بلسان 100 مليون مواطن أمام وزير التموين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب عقد جلسة مهمة وكاشفة لأمور كثيرة، وتحدث بلسان 100 مليون مصري، وانتفض النواب في يوم صعب على وزير التموين، الذي لم يكن له هذا اليوم.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ليا فترة كبيرة لم أتناول الأرز، وتقريبا بطلت أكل عيش القمح، لذا طلبت من زملائي شراء رغيف من المخابز العادية».

ولفت أحمد موسى، إلى أنه عندما رأى العيش من أحد الزملاء، توقع أن يكون سعره بنصف جنيه، لكن أخبروه بأن الرغيف بجنيه.

وواصل أحمد موسى، أن رغيف الخبز رقيق كما لو كان فطيرًا، ولا أعرف إذا كان قطعة من الألماظ، يتناسب سعره عكسيا مع وزنه، فقد خف وزنه بعدما ارتفع سعره.

وأشار موسى، إلى أن أقل حقوق المواطن، توفير رغيف العيش له، والرغيف أبو جنيه، يمكن أن يأكل الشخص 6 منه في قعدة واحدة.

وأردف أن هناك بعض المحافظات تشهد طوابير أمام المخابز، بسبب وجود مشكلة ناجمة عن تقليص حصص الدقيق الموجهة للأفران، متسائلا لماذا تم تخفيض حصص الخبز، حيث إنه تلقى شكاوى عديدة من محافظات مختلفة من هذا الأمر.

ووجه التحية لمجلس النواب، لأنهم تحدثوا كلام حقيقي، بلسان المصريين، وحديثهم كان من أجل المصلحة العامة وليس رغبة الشو، معلقا «مجلس النواب نطق كلمة حق في وجه وزير التموين».

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لمجلس النواب، وصفق له على الهواء، لاستخدام أدواته الرقابية خلال جلسة وزير التموين اليوم الثلاثاء.وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أتمنى أن يكون ما حدث اليوم تحت قبة البرلمان له نتائج حقيقية.

وأردف أن هناك بعض المحافظات تشهد طوابير أمام المخابز، بسبب وجود مشكلة ناجمة عن تقليص حصص الدقيق الموجهة للأفران، متسائلا لماذا تم تخفيض حصص الدقيق، حيث إنه تلقى شكاوى عديدة من محافظات مختلفة من هذا الأمر.

ولفت إلى أن أقل حقوق المواطن توفير رغيف العيش له، والرغيف أبو جنيه، يمكن أن يأكل الشخص 6 منه في قعدة واحدة.