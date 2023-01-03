«صورة شخصية لزوجة شاعر».. كتاب جديد لأرملة صلاح جاهين

صدر حديثًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، كتاب «صورة شخصية لزوجة شاعر» تأليف منى قطان أرملة الشاعر الكبير صلاح جاهين، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، التي تنطلق 24 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

منى قطان أرملة الشاعر الشهير صلاح جاهين، شخصية معرض الكتاب لهذا العام، وكانت ملهمته، إذ جاء في تصدير الكتاب، الشيء الوحيد الذي كانت «هي» متيقنة منه: أنها تحب ذلك الرجل، بعمق، رجلًا لم يكن يشبه في شيء نجوم السينما في هوليوود، إلا أنه كان أروع إنسان عرفته، واستطاعت أن تتواصل معه، وهي الخجولة الصموت بطبعها.

ويقدم الكتاب، سيرة كاشفة لأرملة الشاعر والفنان صلاح جاهين الفنانة منى قطان، قصة رجل وامرأة، أقسما أن يعيشا معًا على الحلوة والمُرة، نرافق فيها العاشقَين على دربهما المجبول من حرير وشوك، حيث حدس شاعرها الفطري يمنحها مرفأً أكثر أمنًا، وهي عروس شِعره الملهِمة، بينما يستمدان الراحة من وجودهما معًا، مشتبكي اليدين على قمة العالم.

أما عن صلاح جاهين، الذي ولد في شارع جميل باشا في شبرا، كان والده المستشار بهجت حلمي، وجده الكاتب الصحفي الكبير أحمد حلمي، يعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة، وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة، درس الفنون الجميلة، لكنه لم يكملها حيث درس الحقوق.

يذكر أن الشاعر صلاح جاهين تزوج مرتين، زوجته الأولى «سوسن محمد زكي» الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955، وأنجب منها أمينة جاهين، وابنه الشاعر بهاء، ثم تزوج من الفنانة «منى جان قطان» عام 1967، وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة إسكندريلا الموسيقية.