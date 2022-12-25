92 عاما على ميلاد صلاح جاهين.. «فيه لسه رُكن في قلبي عاوز يبتسم»

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الشاعر الكبير صلاح جاهين، المبدع الشامل صاحب المواهب المتعددة، فهو شاعر وكاتب وسيناريست ورسام كاريكاتير وصحفي، وأستاذ الأجيال من المبدعين في مجالات متعددة.

وحسب بيان سابق عن مشروع «عاش هنا» بالتنسيق الحضاري: صلاح جاهين مولود في 25 ديسمبر 1930، عمل صحفيًا منذ العام 1952، وعُين رسامًا للكاريكاتير بمؤسسة روز اليوسف عام 1955، وكان أحد مؤسسي مجلة «صباح الخير»، ثم انضمّ إلى صحيفة الأهرام عام 1964، وتركها، وتولى رئاسة تحرير مجلة «صباح الخير» عام 1966، وفي عام 1968 عاد إلى «الأهرام».

أعمال صلاح جاهين:

صدر لـ صلاح جاهين 6 دواوين شعرية بالعامية المصرية، وهي: (قصاقيص ورق، وأوراق سبتمبرية، ورباعيات «صلاح جاهين»، وكلمة سلام، وموال عشان القنال، والقمر والطين).

له العديد من المؤلفات في مجالات المسرح، والأوبريت وأدب الرحلات، منها: «الليلة الكبيرة»، «صياغة مصرية لمسرحيتي إنسان ستشوان الطيب»، «دائرة الطباشير القوقازية» لبرخت، «قاهر الأباليس»، «زهرة من موسكو» - وهي من أدب الرحلات.

صلاح جاهين السينما

كتب سيناريو العديد من الأفلام مثل «فيلم خلي بالك من زوزو ، أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة» - كما شارك بالتمثيل في شهيدة الحب الإلهي، لا وقت للحب، المماليك ، واللص والكلاب. الأغنية، كتب العديد من الأعمال الغنائية للعديد من المطربين.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 1965، ومؤخرا اعلنت وزارة الثقافة أن يكون صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب 2023، لذلك سيضمن البرنامج الثقافي العديد من الفاعليات التي تتناول إبداع صلاح جاهين.