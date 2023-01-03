مستشار الاستثمار الدولي لـ نشأت الديهي: يجب أن تكون لدينا ثقافة استقبال سائح مباشر

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، إن الدولة المصرية يجب أن تشجع المطور الزراعي والصناعي، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعتبر ضمن أهم آليات الاستثمار الحديث.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج المشهد، على قناة ten، أن الخريطة المعلوماتية المتكاملة هي التي تتيح المعلومات، إذ تتخلص من البيروقراطية وتوفر التمويل وتنفذ حوافز الاستثمار بشكل جيد عن طريق المعلومات المتاحة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وتابع أن المستثمر الأجنبي يجب أن يأخذ قرار الاستثمار الصناعي والزراعي بمصر خلال وجوده في بلده، أي أنه لا يجب أن يكون مضطرا للسفر إلى مصر كي يسأل: «ده اللي بتعمله ألمانيا والنمسا، وبالتالي فإن هذا الأمر يثري ثقافة العمل المؤسسي في جذب الاستثمار عاوزين يكون عندنا ثقافة استقبال سائح مباشر».

واستطرد: «دبي عندها وزير سعادة وليس فيها وزير سياحة، ولكنها تتنفس سياحة، إذ تجيد استقبال السياح من المطار، وفي الطرق ووسائل النقل وسائقي التاكسي، وبالتالي، فإننا نحتاج إلى تنفس منظومة السياحة بعيدا عن أسماء الهيئات ومديريها، ويجب أن يكون لدينا تنوعا سياحيا مختلفا».