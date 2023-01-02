البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار

أعلن البنك الأهلي، اليوم، اتخاذه قرارا برفع الفائدة على شهادات الاستثمار من المجموعة ب بنسبة 2% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة.

رفع سعر الائتمان والخصم

وخلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 3%، إلى 16.25% و17.25%، و16.75%، على الترتيب، ليصل معدل الزيادة خلال 2022 إلى 8%، وهو أعلى معدل سنوي في مصر، وقرر البنك المركزي، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%، وذلك خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية،

ورفع البنك الأهلي الفائدة على الشهادة ب لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه.

وأشار الأهلي المصري إلى أن جميع شهادات المجموعة ب في البنك الأهلي اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.