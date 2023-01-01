رئيس «زراعة الشيوخ» يثمن ارتفاع حجم الصادرات ويدعو لتشجيع الاستثمار

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لتسجل نحو 6.3 مليون طن في عام 2022 لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، مؤكدا أن ذلك مؤشر إيجابي لقدرة مصر علي مواجهة الأزمة الاقتصادية.

حجم الإنتاج الزراعي

وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ذلك الارتفاع يؤكد نجاح مصر في زيادة حجم الإنتاج الزراعى نتيجة المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري، وخطوات الدولة للتوسع الزراعي، مضيفا: «أيضا يمثل ذلك مؤشر للاطمئنان بشأن تحقيق الأمن الغذائي، سواء بتوفيره من الإنتاج المحلي أو توفير العملة الصعبة لاستيراده».

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلي أهمية تعظيم الاستفادة من ذلك النجاح في التوسع الزراعي من خلال إقامة أنشطة صناعية تعيد تصنيع الإنتاج الزراعي لمنتجات وسلع غذائية مصنعة قابلة للتصدير والاستخدام المحلي، الأمر الذى يكون له عائد مضاعف علي مستوى حجم عائد التصدير من العملة الأجنبية.

ودعا إلى منح تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع لتشجيعهم علي التوسع في تلك الصناعة الهامة التي لها فوائد عديدة في مختلف المحافظات، منها توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن اللجنة تضع ذلك الملف علي أجندتها خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته لاسيما وأنه يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بشأن التوسع في الاستثمارات والصناعة.

حجم الصادرات المصرية خلال 2022

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.

القصير أرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصري وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج، موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.