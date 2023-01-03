«رجال الأعمال الأفارقة» لـ نشأت الديهي: مصر مستعدة للاستثمار بفضل مشروعاتها التنموية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر هى الأكثر استعدادا في المنطقة للاستثمار بعد تنفيذها للعديد من المشروعات التنموية في البنية التحتية، لافتا إلى أنها لديها توازن سياسي في ظل كل الصراعات العالمية وحضرت القمة الصينية والأمريكية بشكل منضبط ومحدد.

مصر مستعدة من حيث البنية التحتية

وأوضح الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، أن مصر مستعدة من حيث البنية التحتية والطرق والطاقة التي تمكن من التغلب على المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا بد من النظر في إعادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل يجعل مصر محطة في طريق الحرير مع الجانب الصيني إلى الدول الأفريقية.

قمة أمريكية وأخرى صينية

وأشار مستشار الاستثمار الدولي إلى أنه لا بد من الاستفادة الاقتصادية من حالة الاستقطاب العالمي، إذ شاركت مصر خلال شهر واحد فقط في قمة أمريكية وأخرى صينية؛ بما يعني أن مصر محطة اقتصادية مهمة وخاصة بما تملكه من مقومات تساعدها على ذلك مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الممولة في قطاع الهيدروجين الأخضر.