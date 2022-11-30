«التضامن» تعلن اشتراطات تلقي طلبات الجمعيات الأهلية لتنفيذ المشروعات التنموية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي معايير واشتراطات قبول طلب دعم نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

وأوضحت «التضامن» على الموقع الرسمى لها، اشتراطات تلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتنفيذ المشروعات التنموية كالتالى:

1- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مشهرة طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية وتم توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه .

_ أن يكون نشاط المشروع من بين ميادين العمل والأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية حاصلة علي صفة النفع العام .

- عدم ارتكاب أية مخالفات لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات أو المنشورات الصادرة في هذا الخصوص.

_ أن يكون لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية ميزانيتي « ميزانية عمومية وحساب ختامي» علي الأقل .

- التمتع بالبناء والقدرات المؤسسية ولديها الكوادر («الإدارية ، الفنية ، المالية » المؤهلة لإدارة وتنفيذ المشروع المطلوب .

_ التمتع بعلاقات جيدة مع القطاع الحكومي و القطاع الأهلي، القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية .

_ ألا يكون المشروع المقترح مدرجاً بالخطة التنفيذية للمحافظة أو ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة بالمجتمع المستهدف .

_أن يكون المشروع المقترح ذات أولوية قصوى في ضوء الاحتياجات المجتمعية والبيئية ويهدف إلي تحقيق أثار اجتماعية وبيئية إيجابية وتحسين مستوي حياة المواطنين ورفع قدرتهم الاقتصادية وتلبية حاجات المجتمع من خلال :

_ تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة والحد من المخاطر البيئية .

_ إيجاد حلول إبتكارية للمشكلات الاجتماعية والبيئية .

_ تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المحلية والتراثية المصرية .

_ توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لكافة الفئات .

- استيفاء النماذج والمستندات المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للوزارة ومديريات التضامن الإجتماعي , وإعتمادها من مديرية التضامن الاجتماعي المختصة .

وأشارت التضامن إلى ضرورة تقديم طلبات دعم أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشروع تنموي بمجتمعاتها المحلية حتى يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022.

طريقة التقديم

يتم تقديم الجمعية المؤسسة الأهلية ملف طلب دعم النشاط والمشروع المقترح طبقا للنموذج والمستندات المعلن عنها بمديريات التضامن الاجتماعي , وعلي الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg .

يجب إستيفاء المستندات المطلوبة وإعتمادها من مديرية التضامن الإجتماعي المختصة .

لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات أو المقدمة بعد الموعد المحدد .

يجوز لمندوب الجمعية أو المؤسسة الأهلية بموجب تفويض معتمد من مجلس الإدارة أو الأمناء تسليم ملف طلب دعم النشاط مشفوعاً بالمستندات والأوراق المطلوبة ، وخطاب رسمي معتمد من مديرية التضامن الإجتماعي المختصة بمقر الإدارة العامة للتمكين الإقتصادي بوزارة التضامن .