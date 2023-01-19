نادر عباسي الراعي الرسمي للاحتفالات في المناطق الأثرية.. ترويج سياحي وفني

ارتبط اسم المايسترو العالمي نادر عباسي بالحفلات التاريخية لا سيما المرتبطة بالآثار الفرعونية، حيث أعلن عن إقامة حفلا جماهيريا ضخما بالمتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات غدا الجمعة، وذلك في إطار تعاونه الفني المثمر مع السوبرانو فاطمة سعيد، لتقديم أرقى أنواع الفنون العالمية للارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

ويأتي هذا الحفل مع حرص المتحف المصري، على دعم التراث الثقافي والفني وأن يصبح منصة تجمع بين التاريخ والتراث والفنون والترفيه، لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، ويحرص المايسترو نادر عباسي، على إقامة حفلات في المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر، لذا ترصد «الوطن»، حفلات المايسترو نادر عباسي في الأماكن الأثرية والتاريخية.

حفل المومياوات الملكية

حفل المومياوات الملكية، كان أول الحفلات الأثرية التي شارك فيها نادر عباسي، بمشاركة عددا ً كبيراً من الأشخاص والعازفين في ظل تخطيط دقيق لكي يتماشى العزف مع الموكب، من خلال تدريب استمر 5 أشهر لتظهر بهذا الشكل، حيث يحرص على إحداث ترويجا سياحيا وفنيا.

حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

قدم المايسترو نادر عباسي، حفل افتتاح طريق الكباش في شهر نوفمبر 2021 بحضور أبرز الشخصيات المحلية والعالمية، بالاشتراك مع 160عازفا.

حفلا قصر القبة وقصر عابدين

قدم المايسترو نادر عباسي، حفلة في قصر القبة مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وكانت من الحفلات الناجحة، كما قدم حفلة في قصر عابدين في أكتوبر الماضي مع مغنية الأوبرا العالمية فاطمة سعيد، والتي تعد من الأشخاص المشرفة في العالم أجمع.

حفل عيد العلم بجامعة القاهرة

قدم المايسترو نادر عباسي، حفلاً بالقاعة الكبرى في جامعة القاهرة، التي تعد أحد اكبر القاعات التاريخية للحفلات في الشرق الأوسط، بحضور قرابة 3 الآف شخص، وشاركه في الغناء المطربة ريهام عبدالحكيم والمطرب لؤي.

وكان تقديم الحفلات في المناطق الأثرية، حلم نادر عباسي، الذي تحقق، خاصة أنها من أجمل المناطق حول العالم، سواء فيما يخص مصر القديمة والمعابد والأهرامات أو القصور، ويجهز المايسترو أنشودة جديدة، لتقديمها قريبًا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، تكون تتويجا للمعزوفات التي قدمها في حفلي طريق الكباش وموكب المومياوات.