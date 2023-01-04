مسلم: عام 2023 سيكون مليئا بالتحديات.. وقادرون على تجاوزها مثلما فعلنا سابقا

توقَّع الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن يكون عام 2023 مليئا بالتحديات، مؤكدًا قدرتنا على تجاوز هذه التحديات مثلما فعلنا في السنوات السابقة.

هناك خلل في الأسواق

وعلق مسلم خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، على مداخلة النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، وبعض النواب لوزير التموين، معتبرًا أنها كانت مداخلات قوية وتعبر عن الشارع بشكل فاعل، مطالبًا بأن تنعكس هذه المناقشات على القرارات، مؤكدًا وجود خلل في الأسواق.

يجب رقابة الأسواق

وطالب مسلم برقابة الأسواق وتفعيل جهاز حماية المستهلك وإيجاد آليات جديدة لمراقبة الأسواق.

ولفت رئيس مجلس إدارة «الوطن» إلى أن الدولة دخلت إلى الأسواق وقدمت بعض المنتجات لتنافس داخل الأسواق المحلية من أجل مصلحة المواطن، ضاربًا المثل بإنتاج الأسماك، مشددًا على أن الدولة لا تتدخل في إنتاج كل شيء وأنه في النهاية يتحكم التجار في الأسواق وترتفع الأسعار.

هناك آليات كثيرة لضبط الأسعار

وأكد الكاتب الصحفي على وجود آليات كثيرة لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن المواطنين يعانون بسبب جشع بعض التجار الذين يجمعون ثروات طائلة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الحكومة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج وأن يكون لديها رؤية وآليات.

وأوضح مسلم أن جزءا من هذه الآليات قامت به الدولة بالفعل وهو قيامها بتوفير منتج بديل بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار وتفعيل دور الرقابة الشعبية للمواطن متذكرًا واقعة مقاطعة اللحوم والتي حدثت في الماضي.

بطاقة التموين تطورت وهناك حزم اجتماعية وزيادت مرتبات ومعاشات

وأشاد مسلم بتطور بطاقة التموين وإضافة عدد من السلع الأخرى لها لتقديم سلع جيدة لمحدودي الدخل، متسائلًا عن الطبقة المتوسطة والطبقة فوق المتوسطة.

كما أشاد بالحزم الاجتماعية التي قدمتها الدولة مثل معاشات تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والمرتبات، منتقدًا جشع التجار الذين يعملون على الاستيلاء على هذه الحزم الاجتماعية ووضعها في جيوبهم.