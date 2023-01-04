مسلم: النواب مرتبطون بالمواطنين.. و«الإخوان» يروجون الشائعات

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تعليقات النواب تنعكس على أداء وزارة التموين لقرارات ويفعلها، مشيرًا إلى أنه حال اتخاذ هذه القرارات سيتخذ مجلسا النواب والشيوخ إجراءات أخرى، مشددًا على أن النواب مرتبطون بالمواطن في الشارع.

لا حديث في جميع الأوساط إلا عن الأسعار

وأوضح مسلم خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه لا حديث في جميع الأوساط إلا عن الأسعار، منتقدًا استغلال البعض لهذا الأمر وإطلاق كم كبير من الشائعات، ضاربًا المثل بشائعات بيع قناة السويس وفرض رسوم 30 ألف جنيه على الزواج.

الشائعات الأخيرة ترددها عناصر الإخوان

وانتقد مسلم ترديد عناصر جماعة الإخوان لشائعات بيع قناة السويس، متسائلًا عمن يستطيع بيعها، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات بعدم بيع أراضي سيناء في عز فترة حكم جماعة الإخوان، واقفًا أمام رغبتهم، مطالبًا باستخدام العقل عند الاستماع لهذه الشائعات.

وتحدث مسلم عن شائعة فرض رسوم 30 ألف جنيه لصندوق الأسرة عند الزواج، مشددًا على أنه لم يتحدث أحد عن هذا المبلغ مطلقًا، مشيرًا إلى أن الدولة لن تحصل على هذه المبالغ ولكن ستضع مقابل قيمتها أيضًا في الصندوق للإنفاق على الأطفال حال الانفصال، معتبرًا أن هذا الهدف نبيل.