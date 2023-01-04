مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران لسائحين من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران تقل آلاف السياح الأجانب، قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، هي: التشيك وإيطاليا وهولندا وسويسرا وألمانيا والنمسا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر كشف عن وصول 10 رحلات طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، لافتا إلى أن فرق العلاقات العامة بالمطار تكون في استقبال السياح، وإنهاء الإجراءات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد بشواطئ مرسى علم.

وكشف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، عن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة يوميا إلى مطار مرسى علم الدولي.