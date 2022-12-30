الرئيس البرازيلي يختار ناشطة غابات الأمازون مارينا سيلفا وزيرة للبيئة

اختار الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ناشطة غابات الأمازون مارينا سيلفا وزيرة للبيئة، معلنا تولى سيمون تيبيت، وزارة التخطيط القادمة.

كما اعلن لولا دا سيلفا، سونيا جواجاجارا، أول وزيرة على الإطلاق للسكان الأصليين، وعين الرئيس المنتخب، 11 امرأة في حكومته المستقبلية التي ستتولى مناصبها في العام الجديد.

وتتكون حكومة الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا من 37 وزارة، من 9 أحزاب برازيلية، فيما سيترأس كارلوس فافارو، ملف الزراعة والثروة الحيوانية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام برازيلية.

وعين دا سيلفا، حاكم أمابا، فالديز جويس، لوزارة التكامل والتنمية الإقليمية، فيما سيتولى أندريه دي باولا، وزارة المصايد والاستزراع المائي.

دا سيلفا يختار لاعبة الكرة الطائرة السابقة آنا موزر وزيرة للرياضة

وسيتولى كارلوس لوبي الضمان الاجتماعي، كما عين الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، جادر فيلهو وزارة المدن، كما سيتولى جوسيلينو فيلهو وزارة الاتصالات.

واختار دا سيلفا، الكسندر سيلفيرا، لوزارة المناجم والطاقة، وباولو تيكسيرا لوزارة التنمية الزراعية، فيما سيترأس حاكم ألاجواس السابق، رينان فيلهو وزارة النقل.

الرئيس البرازيلي يختار دانييلا سوزا كارنيرو وزيرة للسياحة

كما أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب، لاعبة الكرة الطائرة السابقة آنا موزر، وزيرة للرياضة.، فيما اختيار لولا دا سيلفا، الجنرال ماركو إدسون جونسالفيس دياس لمكتب الأمن المؤسسي.

واختار الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، باولو بيمنتا، وزيرا للاتصال الاجتماعي، فيما ستتولى دانييلا سوزا كارنيرو، وزيرة للسياحة>