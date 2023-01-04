بعد تنصيبه رئيسا للبرازيل.. لولا دا سيلفا يخطط لزيارة الأرجنتين والولايات المتحدة

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارة الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، بنهاية شهر يناير الحالي، على أن تكون زيارته الثانية إلى الولايات المتّحدة.

وذكر مصدر رئاسي برازيلي، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم، أن دا سيلفا سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 يناير الحالي.

الزيارة الخارجية الثانية للولا دا سيلفا ستكون إلى واشنطن

وأضاف المصدر، أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة «لم يحدّد بعد».

ومن المقرّر، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ الزيارة بعد مارس المقبل وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 حتى 25 أبريل المقبل.