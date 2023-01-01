تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

أقيمت مراسم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، مساء اليوم ، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للبرازيل، عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين تحرك موكبهما من ميدان الوزارات قبل الوصول إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.

الوشاح الرئاسي أمام 30 ألفا

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، وبعد أداء اليمين الدستورية، توجه دا سيلفا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

جدير بالذكر أن دا سيلفا (77 عاما) يخلف الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته.

حفل تنصيب دا سيلفا

وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت الشرطة البرازيلية، رجلاً مسلحاً بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، ويشار إلى أنّ في 31 أكتوبر الماضي، أصبح دا سيلفا رسمياً رئيس البرازيل، إثر فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وعقب ذلك أكد الرئيس المنتتخب أنّ البرازيل عادت إلى الساحة الدولية، وأنها لن تكون «منبوذةً» بعد الآن.