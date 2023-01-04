أصدر 600 عمل أدبي.. من هو إحسان عبدالقدوس؟

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، الذي وُلد يوم 1 يناير عام 1919 في القاهرة، ويعد صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

ويعد أدب إحسان عبدالقدوس نقلة نوعية في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى آفاق العالمية، وتُرجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية حول العالم منها الإنجليزية والألمانية والأوكرانية والصينية، وغيرها وما يزال يعد طبعها وتوزيعها من خلال الدار المصرية اللبنانية، إذ أصدر ما يزيد على 600 قصة ورواية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تاريخ ميلاد والده، يوم 1 يناير وتاريخ وفاته 11 يناير.

أعمال إحسان عبدالقدوس

وتحول ما يزيد عن 50 عملًا إلى أعمال فنية في السينما والتليفزيون، منها: «النظارة السوداء، أنا حرة، صانع الحب، لا تطفئ الشمس، في بيتنا رجل، لا أنام، الرصاصة لا تزال في جيبي، لن أعيش في جلباب أبي الطريق المسدود، إمبراطورية ميم».

إحسان عبدالقدوس في الصحافة

وبحسب المعلومات عن إحسان عبدالقدوس على موقع التنسيق الحضاري، تخرج الكاتب الراحل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1942، وتولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف وعمره 26 عامًا، وهي المجلة التي أسستها والدته، بعدها تولي رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم من عام 1966حتى 1968، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974.

نال إحسان عبدالقدوس العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسام الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1989، وتوفي في 11 يناير 1990.