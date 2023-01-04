الجامعات: لم نرصد أي مشكلات في امتحانات التيرم الأول.. ونلتزم بالخطة الزمنية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بمختلف الكليات، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرين إلى انتظام أعمال امتحانات التيرم الأول دون رصد أي مشكلات للكليات التي بدأت بها أعمال الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

من جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، منتظمة في الكليات التي انطلقت بها أعمال الامتحانات دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، لافتا إلى إلى أن هناك تأكيد بضرورة أن تكون الامتحانات وفقاً لقدرات الطالب المتوسط، بجانب الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، انتظام أعمال امتحانات التيرم الأول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن هناك تشديدات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والخريطة الزمنية للامتحانات، التي أقرها الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.