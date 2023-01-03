عاجل.. امتحانات لطلاب «أولى وتانية» ثانوي غدا

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا هام وعاجل للإدارات التعليمية، بإجراء الاختبار التجريبي للصفين الأول والثانى الثانوى علي مستوي المديرية بتوقيتات ثابتة كمحاكاة كاملة لامتحانات نصف العام وللوقوف على كافة المشاكل التي يمكن ان تواجه الطلاب الثناء اداء الامتحان، مشيرا أنه تم إتفاق مع إدارة التطوير التكنولوجي مع التعليم العام بالمديرية.

اختبار تجريبي للصفين الاول والثاني الثانوي كمحاكاة كاملة لنصف العام

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، التنبية على إنشاء الاختبارات التجريبية، بناء على التوجيهات السابق ويرجي التنبيه على مديري المدارس الثانوي العام التابعة لإدرارات بالتنبية على الطلاب المستهدفين بضرورة أحضار التابلت وشحنه وتحديثة.

مواعيد الاختبارات التجريببة للصفين الاول والثاني الثانوي

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتنبية على ضرورة حضور جميع الطلاب الامتحان التجريبي وذلك لوقوف على اي مشاكل تواجه الطلاب اثناء اداء الامتحان وذلك طبقاً للجدول الآتي :-

- يوم الاربعاء ٤ يناير 2023 اختبار تجريبي للصف الاول الثانوي على حسب كل إدارة والمادة التي تريد تجريبتها وكان بها مشاكل الساعة ١٢ ولمدة ساعة.

- يوم الخميس ٥ يناير 2023، اختبار تجريبي الصف الثاني الثانوي علي حسب كل ادارة والمادة التي تريد تجريبتها وكان بها مشاكل الساعة ١٢ ولمدة ساعة.

كما شددت مديرية القاهرة، بالتنبيه على تجميع جميع المشاكل الخاصة باكواد الطلاب داخل المدارس في الملف المرفق (مشكلات اكواد طلبة) ، التنبيه على تجميع جميع المشاكل الخاصة بالامتحانات داخل المدارس في الملف المرفق ( مشاكل اختبار الكتروني) ويتم تجميع كافة المشاكل الخاصة بالمدارس في قسم التطوير التكنولوجى بالادارة وذلك فور انتهاء الامتحان .

والتنبية على قسم التطوير التكنولوجى بسرعه ارسال الملفات الخاصة بمشاكل الاكواد ومشاكل الاختبار التي تم تجميعها فور انتهاء الامتحان وفقا للنماذج المرسله إلى مركز التطوير التكنولوجى بالمديريه لسرعة ارسالها للوزاره .