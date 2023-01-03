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«التعليم»: 20 طالبا بكل لجنة في امتحانات الثانوية.. وغلق التحويلات بين المحافظات

كتب:

أميرة فكري
09:37 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية، بسرعة التواصل مع الإدارات للانتهاء من تحديد لجان الثانوية العامة 2023، موجها بتشكيل اللجان الفرعية بقوة 20 طالبا في كل لجنة، أسوة بالأعوام التي سبقت فترة انتشار فيروس كورونا.

استبدال جميع لجان الثانوية العامة التي حدثت بهز مشاكل 

وشدد وزير التربية والتعليم، على استبدال جميع اللجان التي حدث بها مشكلات العام الماضي، وغلق التحويلات بين المحافظات أو بين الإدارات بنفس المحافظة، دون الرجوع للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديرى المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2023 والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

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بقلم أميرة فكري