بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسكندرية الصحراوي»

شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه القاهرة، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، إثر انفجار الإطار، وذلك بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي انقلاب السيارة الميكروباص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من: «بهانة. غ. ش»، 40 سنة، و«سهام. ص. م. ص»، 37 سنة، و«أرباح. ع. ع»، 56 سنة، و«هبة. ا. ا»، 30 سنة، و«شيماء. ن. ع»، 17 سنة، و«سماح. م. ك»، 30 سنة، و«طاهرة. ع. ن»، 45 سنة، و«بسملة. م. ا»، 16 سنة، جميعهم مقيمون بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل مصابي الحادث إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.