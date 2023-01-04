ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تصل إلى 1840 دولارا

ارتفع الذهب فوق 1840 دولارًا للأوقية اليوم، محلقًا قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر وسط ضعف عام للدولار، حيث ينتظر المستثمرون آخر محضر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يمكن أن يقدم أدلة على مسار تشديد سياسته، وفقا لموقع ترندينج ايكونمي.

ودعمت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة المعدن، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، ويليام دادلي، إنّ الركود في الولايات المتحدة أمر وشيك، لكن من غير المحتمل أن يكون حادًا، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، آلان جرينسبان، إنّ الركود هو النتيجة الأكثر ترجيحًا لأكبر اقتصاد في العالم.

علاوة على ذلك، حذّرت رئيس صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أنّ 2023 سيكون عامًا صعبًا، لأن المحركات الرئيسية للنمو وبالتحديد الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تعاني جميعها من ضعف النشاط.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مجموعة من البيانات هذا الأسبوع، يمكن أن توجه توقعات النمو والسياسة النقدية، بما في ذلك بيانات نشاط القطاع الخاص من الاقتصادات الرئيسية، وتقرير الوظائف الشهري الرئيسي في الولايات المتحدة، وآخر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.5%

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه نهاية 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% لتتراوح بين 4.25% و4.5%، ‏وتوقّعت عدّة بنوك عالمية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة ‏الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام، حيث كان سعر الفائدة في بداية العام 2022 عند صفر ومع نهاية العام وصل إلى 4.5%، بسبب ضغوط التضخم.