أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض جديد خلال التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية بمحال الصاغة في جميع المحافظات، وذلك بنحو 40 جنيهًا في الجنيه الذهب، فضلًا عن الانخفاض الذي طال مختلف الأعيرة، رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا.

واستمرت حملات مقاطعة شراء الشبكة أو تقليلها في جميع المحافظات، للتغلب على أسعار الذهب في مصر.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وقال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم في مصر سجل 1833 دولارًا للبيع، و1832 دولارًا للشراء، موضحًا أنّ وزن الأونصة يسجل 31.10 جرام، وهي مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية بجميع محال الصاغة، سجل 13280 جنيهًا للبيع، بينما سجل 13120 جنيها للشراء.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

وكشف أنّ سعر الذهب اليوم في مصر جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24.. سجل 1897.25 جنيه للبيع، و1874.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22.. سجل 1739 جنيها للبيع، و1718 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21.. سجل 1660 جنيهًا للبيع، و1640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18.. سجل 1422.75 جنيه للبيع، و1405.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1106.75 جنيه للبيع، و1093.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12.. سجل 948.5 جنيه للبيع، و937.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 711.5 جنيه للبيع، و702.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وفيما يخص أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، أوضح أنّه يتم تقديرها بإضافة مبلغ يتراوح بين 35 وحتى 65 جنيهًا على سعر الجرام الواحد، موضحًا أنّ السعر يختلف حسب النقوش الموجودة في قطعة الذهب، والشركة المصنعة لها، لافتًا إلى أنّ الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعًا سواء في الشبكة أو الاستخدام الشخصي.