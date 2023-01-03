أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. عيار 21 يسجل 1660 جنيها

تشهد أسعار الذهب استقرارا بالسوق المحلي بحسب المعلن من محلات الصاغة وشركات الذهب، وذلك مع توفير الدولة حصيلة دولارية مرتفعة، وقلة الضغط على العملة الصعبة.

سعر أوقية الذهب

وفقا لبيان الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، فإنَّ سعر الأوقية في مصر، سجل 1.849 دولار خلال التعاملات المسائية لجلسة منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب قبل احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، حوالي 13.280 جنيهاً بالسوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا بالسوق المحلي خاصةً في الأقاليم وصعيد مصر، عند 1.660 جنيها، غير شامل سعر المصنعية وقبل احتساب الضريبة أو الدمغة.

سعر الذهب عيار 18

ويباع جرام الذهب عيار 18، المشهور بالتشكيلات الجذابة لقطع الحُلي الرقيقة والمشغولات، بسعر 1.423 جنيها بدون مصنيعة، خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب عيار 24 يقترب من الـ1900 جنيه للجرام

فيما سجل جرام الذهب عيار 24، أو البندقي، سعر 1.897 جنيها بالسوق المحلي اليوم، قبل احتساب سعر المصنعية.

ويعد الذهب البندقي، أكثر انتشارا بالخليج عن السوق المصري، ويتميز بارتفاع نسبة المعدن النفيس فيه بالنسبة إلى المعادن الأخرى المخلوطة بالسبيكة كـ النحاس، فيما يصعب تشكيله لصلابته المرتفعة.

سعر جرام الذهب عيار 14

يُباع جرام الذهب عيار 14 في مصر بمحلات الصاغة، بـ سعر 1.110 جنيها، وهو الأقل بين عيارات الذهب للمصوغات والحُلي، ولا يزال لا يلقى إقبال كبير بين المصريين.

«العباسي»: استقرار أسعار الذهب خلال الربع الأول من 2023

ووفقاً لتوقعات رئيس شعبة الذهب سابقاً بالغرفة التجارية رفيق العباسي، فإنَّ أسعار الذهب في مصر ستشهد استقراراً خلال الربع الأول من العام.

وأضاف «العباسي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ سعر جرام الذهب في مصر لم يتأثر كثيراً بارتفاع سعر الأوقية عالمياً، بسبب تخفيف الضغوط على الدولار وتحسن سعر الصرف.

كما أشاد بالقرارات الخاصة بتصدير الذهب واهتمام الدولة بالصناعة، آملاً تحقيق المزيد للصناعة.

يشار إلى أنَّ أسعار الذهب مرتبطة بالأسواق العالمية، وبالتالي معرضة للتغير على مدار اليوم، وسعر الجرامات بالتقرير وفقاً للمتوسط المُعلن من السوق المحلي