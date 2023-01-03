انخفاض أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 1675 جنيها

ما زالت أسعار الذهب تشهد حالة عدم استقرار وتذبذبًا واضحًا في البورصات العالمية، ما يؤثر على أسعاره في الأسواق المحلية والصاغة.

وفي ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالاطلاع يوميا على أسعار الذهب، خاصة سعر جرام عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شعبية لدى المواطنين والمهتمين بسوق الذهب، نستعرض أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى محلات الصاغة، والأسواق المصرية، ووفق للنشرة السعرية الصادرة من الشعبة العامة للذهب.

- والأوقية: 1842 دولارًا.

- عيار 22 سجَّل بيع 1713 شراء مقابل 1755 جنيها للجرام.

- عيار 21: بيع 1635 شراء مقابل 1675 جنيها.

- عيار 24 سجل بيع 1869 شراء مقابل 1914 جنيها.

- عيار 18بيع 1401 شراء مقابل 1436 جنيها.

- عيار 14 سجَّل بيع 1090 شراء مقابل 1117 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب بيع 13080 شراء مقابل 13400 جنيه.

- سعر كيلو الذهب بيع 1868571 شراء مقابل 1914286 جنيه.

هذا وقد كشف ناجي فرج عضو غرفة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن سعر الذهب سيشهد انخفاض مع بداية 2023 ، خاصة بعد ان تم إدراج الذهب في بورصة السلع، لانه بذلك سنصل الى السعر العادل له.

أسعار الذهب عالميًا

يذكر أن أسعار الذهب في البورصات العالمية، سجلت 1.815 دولارًا للأوقية خلال اخر ايام 2022، بعد عام متقلب وغير مستقر، بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على ارتفاع أسعار السلع، ما دفع المستثمرين إلى زيادة الاستثمارات فى السبائك بحثًا عن الملاذ الآمن للمدخرات.