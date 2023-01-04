سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر، جاء على قائمة الأكثر بحثا من جانب المهتمين بالاستثمار في الذهب أو المقبلين على خطوة الزواج.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر شعبية بين المواطنين، ويحظى بأعلى نسبة من الإقبال على الشراء أو البيع في جميع محلات الصاغة بكل المحافظات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الان في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، والأسواق المصرية، ومنها سعر الذهب عيار 21، وفق النشرة السعرية الصادرة من الشعبة العامة للذهب، كما يلي.

- الأوقية: 1848 دولارًا.

- عيار 22: سجَّل بيع 1723 شراء 1734 جنيها للجرام.

- عيار 21: بيع 1645 شراء 1655 جنيها.

- عيار 24: سجل بيع 1,880 شراء 1,891 جنيها.

- عيار 18: بيع 1410 شراء 1419 جنيها.

- عيار 14: سجَّل بيع 1097 شراء 1103 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: بيع 13160 شراء 13240 جنيه.

- سعر كيلو الذهب بيع بيع 1,880,000 شراء 1,891,429 جنيه.

وفي سياق آخر، كشف ناجي فرج، عضو غرفة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار الذهب ستشهد انخفاضا بمصر في الربع الأول من 2023، بعد إدراجه في بورصات السلع.