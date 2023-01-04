مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف عادات اليونانيين في احتفالات أعياد الميلاد «فيديو»

كشف عبد الستار بكار، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، العادات والتقاليد المميزة، التي تشهدها احتفالات الشعب اليوناني بأعياد الميلاد، موضحا أنه يتم تزيين شوارع أثينا وصولا إلى يوم 25 ديسمبر، الذي يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

يوجد عدة عادات تشهدها احتفالات اليونانيين في أعياد الميلاد

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه يوجد عدة عادات تشهدها احتفالات اليونانيين في أعياد الميلاد، ومنها تزيين المنازل بشجرة الكريسماس، ووضع الزينة على الأبواب، وتناول الديك الرومي حسب التقاليد وكما هو معتاد عليه.

إحضار وتناول كعكة رأس السنة ويكون بها عملة معدنية

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا أنه بالوصول إلى يوم رأس السنة، فإن اليونانيين يحتفلون على طريقتهم أيضا، عن طريق إعداد وإحضار وتناول كعكة رأس السنة، ويكون بها عملة معدنية، ثم يتم تقسيمها، والشخص الذي تقع العملة المعدنية من نصيبه، تكون إشارة إلى أنه عام سعيد بالنسبة له.

الاحتفالات في اليونان تنتهي بحلول اليوم السادس من يناير

وأردف أن الاحتفالات في اليونان تنتهي بحلول اليوم السادس من يناير، الذي يوافق عيد الغطاس هناك، ويشهد عادات وتقاليد مختلفة أيضا، منها رمي الصليب في المياه، وتسابق الشباب إلى هذه المياه.