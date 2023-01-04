سقوط أمطار غزيرة على البحيرة ورفع درجة الاستعداد القصوى «صور»

شهدت محافظة البحيرة قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، كما تعرضت مدن «دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص» إلى سقوط أمطار متوسطة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس شديد البرودة.

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة

ورفعت محافظة البحيرة درجة التأهب والاستعداد بجميع فروع شركة مياه الصرف الصحي بأنحاء المحافظة، وتجرى المتابعات على مدار الساعة.

كما أن هناك انعقاد لغرفة العمليات والطوارئ بالشركة بجميع أنحاء المحافظة، لسرعة نزح مياه الأمطار والتعامل فورا مع أي تجمعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحيرة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون باردا في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة يشهد خلال الأيام المقبلة تكون الشبورة مائية صباحا، وطقس غائم جزئيا، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة اليوم، بنسبة حدوث 60% تقريبا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ إدكو معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة العظمى 19 درجة، والصغرى 11 درجة.