كشف الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أخر موعد تقديم الوافدين في الجامعات المصرية 2023، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية باستقطاب الطلاب الوافدين، وإتاحة فرص الالتحاق بمختلف الكليات للطلاب الراغبين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات التي أقرها الأعلى للجامعات.

أخر موعد تقديم الوافدين في الجامعات المصرية 2023

وأوضح أن أخر موعد تقديم الوافدين في الجامعات المصرية 2023 سيكون حتى نهاية يناير الجاري، موضحا أنه جرى فتح التقديم للفصل الدراسي الثاني للكليات المتاحة بها أماكن للطلاب بداية من مطلع ديسمبر الماضي.

وأوضح العزازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة وفتح باب التسجيل مرة آخر مطلع شهر يونيو المقبل، وفقاَ للضوابط و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مؤكدا أن قطاع الوافدين شهد تطورا كبيرا بمختلف المجالات، وأن هناك تقدما ملحوظا في أعدادهم، لافتا إلى أنّ منصة «ادرس» في مصر ساهمت في تطوير المنظومة و كذلك الخطوات التي أتخذتها الجامعات في هذا الشأن.

إتاحة المعلومات على المنصة الإلكترونية «ادرس»

وأكد أن جميع المعلومات وما يحتاجه الطالب الدراس متاح عبر المنصة الرقمية «ادرس» في مصر و كذلك الكليات والجامعات والبرامج المختلفة سواء في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية .