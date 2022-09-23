السيطرة على حريق التهم مخزن لب في كفر الشيخ.. و3 حالات اختناق

شب حريق هائل، داخل مخزن «لب» على طريق «قرية سد خميس - سيدي سالم» في محافظة كفر الشيخ، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

اندلاع حريق في مخزن لب بسيدي سالم

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم يفيد بنشوب حريق في مخزن لب، ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المخزن، وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلي الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية، وقوة من مركز شرطة سيدي سالم، إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحريق، والوقوف على أسبابه، ورصد حجم الخسائر التي نتج عنها الحريق، كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.