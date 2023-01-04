سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي يشغل بال كثير ممن يريدون الذهاب إلى السعودية لأداء عمرة شهر رجب وشعبان ورمضان، لمعرفة ما وصلت إليه العملة السعودية قبل السفر والحجز.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تداولات نشرتها المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 6.57 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجلت عملة الرياض اليوم 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم عند 6.57 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك المصرف المتحد عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.61 جنيه.