سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم

يهتم الناس بسعر العملة السعودية في تلك الفترة، ويزداد بحثهم عن سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية، وذلك بالنسبة للراغبين في أداء العمرة، لاختيار أفضل وقت للشراء.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر صرف الريال السعودي، اليوم، في المصرف المتحد، 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وسجل الريال السعودي في بنك cib نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي استقر سعر الريال عند 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.