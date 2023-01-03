سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يستعد كثير من المواطنين للسفر للملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة لأداء عمرة رجب ورمضان وغيرها، ولهذا تهتم شريحة عريضة منهم بالبحث يوميا عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تداولات نشرتها المواقع الرسمية للبنوك، قبل إجازة القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك البركة عند 6.41 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال سجل اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجلت عملة الرياض اليوم 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال في cib

وسجل سعر الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في بنك «cib».

سعر الريال في بنك الإسكندرية

الريال السعودي سجل 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي 6.57 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك المصرف المتحد عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.