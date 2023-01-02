سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شريحة عريضة من المواطنين تحرص على أداء عمرة شهر رجب، والتي تفصلنا عنها فترة قليلة، لذا تزداد عمليات البحث يوميا عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

ويتغير سعر الريال بشكل مستمر، لذا يرغب كثير من الراغبين في أداء العمرة في معرفة أفضل وقت لشراء العملة الرسمية السعودية قبل السفر لأداء الفريضة.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تداولات نشرتها المواقع الرسمية للبنوك، قبل إجازة القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجلت عملة الرياض اليوم سجل 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال في cib

وسجل سعر الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في بنك «cib».

سعر الريال في بنك الإسكندرية

الريال السعودي سجل 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك المصرف المتحد عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.