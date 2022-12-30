سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم الجمعة

الراغبون في الذهاب إلى الأراضي السعودية وأداء عمرة رجب أو شعبان، يهتمون بمعرفة سعر الريال السعودي لاختيار أفضل وقت لشراء العملة السعودية قبل السفر.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر، وفقًا لآخر تداولات وردت ونشرتها المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك المصرف المتحد عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وسجل سعر الريال السعودي في بنك cib اليوم، نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.