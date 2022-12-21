شركة مياه الدقهلية تطلب تعيين مهندسين.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجتها للتعاقد لشغل عدد من الوظائف بينها مهندس صيانة كهربائية ثالث ومهندس صيانة ميكانيكية ثالث، وفقا لإعلان المسابقة رقم 10 لسنة 2022.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 10 لسنة 2022 كالآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء أو ميكانيكا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمراكز «المنصورة ومحلة دمنة - تمي الأمديد - دكرنس - الكردي وميت سلسيل - نبروه - بني عبيد - جمصة - شربين - منية النصر - المطرية - الجمالية»، وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق على الإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

- أن يكون المتقدم عضواً بنقابة المهندسين.

طريقة تقديم طلبات الوظائف للمهندسين 2022

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور إلى طريقة تقديم الطلبات والشروط العامة المطلوبة لوظائف المهندسين 2022 وهي كالتالي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات الكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg .

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين لوظائف 2022

وقالت الشركة إنه سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بموعد ومكان الاختبار.