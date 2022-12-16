«مياه الدقهلية» تنظم زيارات وندوات لتوعية طلاب المدارس بمراحل التنقية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 117 طالبًا من مدارس الملك الكامل الابتدائية، وبدوي بدوي الابتدائية، وجديدة الهالة الابتدائية، ومجمع الإيمان، والمرسي سيف الدين، في زيارة ميدانية إلى محطة مياه ميت خميس، ومرفق مياه ميت فارس لتعريفهم بكافة مراحل تنقية المياه، والجهود المبذولة من أجل توفير كوب ماء نظيف ضمن خطة توعية المدارس على مستوى المحافظة التي تنفذها إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.

التغيرات المناخية وأثرها المباشر على المياه

قال المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيانه له إن تلك الأنشطة تأتي في إطار الحرص على ترسيخ رسائل الوعي المائي وحتمية الترشيد في ظل التحديات التي نحن بصددها، ومنها التغيرات المناخية وآثارها المباشرة على المياه لافتا الي أن محطة ميت خميس تعمل بطاقة إنتاجية 204 آلاف م3/يوم، ويشمل نطاق خدماتها مدينة المنصورة، قرى مركز المنصورة، الجزء الشرقي من مدينة طلخا، بعض القري بمركز أجا.

تكاتف المؤسسات المعنية بالرسائل التوعوية والإرشادية لتوجيه الجماهير

شاركت مياه الدقهلية في فعاليات حياة كريمة التي أطلقتها ثقافة الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقرى الحصص، العيادية، الألف، السعدية، الحاج شربيني، أبو زاهر التابعة لمركز شربين والمُنفذ بها حياة كريمة لتحقيق التكامل وتكاتف المؤسسات المعنية بالرسائل التوعوية والإرشادية لتوجيه الجماهير نحو تبني الأفكار الإيجابية والسلوكيات البناءة في كافة القضايا التي تشغل اهتماماتهم.

السلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها عند التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وأشارت الشركة إلى أن الفعاليات تضمنت قيام إدارة التوعية بالشركة تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تمثلت في إلقاء الندوات التي استهدفت نشر رسائل الترشيد في استهلاك المياه، وغرس السلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها عند التعامل مع شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ ورش التلوين مع الأطفال ومشاركتهم لعبة السلم والثعبان التي تدور حول السلوكيات الايجابية التي يجب أن تعلمها والسلوكيات السلبية التي يجب تفاديها، وورشة حكي عن قصة البحث عن نقطة ماء، وبلغ عدد المستفدين 1374 مستفيدا.