فعاليات رياضية وفنية لأطفال التوحد بمراكز الشباب في الشرقية.. «اكتشف موهبتك»

تشهد محافظة الشرقية تنفيذ فعاليات تدريب أطفال التوحد بمراكز الشباب تحت شعار نتوحد من أجلهم، ضمن الاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل، ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.

تنفيذ فعاليات رياضية وفنية لأطفال ذوي الهمم بمراكز الشباب

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الشرقية.. تنفيذ فعاليات رياضية وفنية لأطفال ذوي الهمم بمراكز الشباب».

تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية

وشملت فعاليات «نتوحد من أجلهم»، تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، بمشاركة البنين والبنات من مراكز الشباب، بعد تدريبهم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

اكتشاف مواهب ذوي الهمم وتنميتها

وتستهدف المبادرة العمل على شغل أوقات فراغ الشباب بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع وبخاصة ذوي الهمم من خلال دمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، وفقا للتقرير المُذاع.